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В Ростовской области жители нашли снаряд на городском пляже

Субботник с сюрпризом: жители нашли 45-мм снаряд на городском пляже.

Источник: Комсомольская правда

На городском пляже города Донецка Ростовской области местные жители во время субботника обнаружили опасную находку — старый 45-мм снаряд. Об этом сообщил портал 1rnd.

— Снаряд хранился в корневище дерева. Я дернул ветку, и он буквально упал мне в руку, — рассказал один из участников уборки. — Неизвестно, сколько лет он здесь пролежал, как сюда попал и насколько опасен.

О находке сразу сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские оцепили территорию.

Предварительно установлено, что снаряд не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Несмотря на ржавчину, он хорошо сохранился, а на корпусе видны надписи. Окончательные выводы о происхождении и опасности снаряда сделают специалисты.

В ближайшее время находку передадут саперам для дальнейшего изучения и обезвреживания.