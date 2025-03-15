В Ростовской области жители нашли снаряд на городском пляже

На городском пляже города Донецка Ростовской области местные жители во время субботника обнаружили опасную находку — старый 45-мм снаряд. Об этом сообщил портал 1rnd.
— Снаряд хранился в корневище дерева. Я дернул ветку, и он буквально упал мне в руку, — рассказал один из участников уборки. — Неизвестно, сколько лет он здесь пролежал, как сюда попал и насколько опасен.
О находке сразу сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские оцепили территорию.
Предварительно установлено, что снаряд не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Несмотря на ржавчину, он хорошо сохранился, а на корпусе видны надписи. Окончательные выводы о происхождении и опасности снаряда сделают специалисты.
В ближайшее время находку передадут саперам для дальнейшего изучения и обезвреживания.