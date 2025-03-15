В Курской области разработают стратегию развития освобожденных территорий

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Курской области приступили к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий, начали работу с Суджи и Суджанского района, сообщает врио губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Приступаем к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий. К этой работе подключаем максимально широкий круг: депутатов всех уровней (включая местные поселения), глав сельсоветов, представителей бизнеса, руководителей предприятий, членов инициативных групп граждан, активных жителей, общественников. Мы должны формировать стратегию не в тиши кабинетов, а с теми людьми, которые хотят там жить», — написал он.
Хинштейн отметил, что сегодня состоялось первое стратегическое обсуждение, которое продлилось порядка трех часов, формирование стратегии начали с Суджи и Суджанского района.
«Президентом поставлена задача восстановить всё, что было разрушено врагом. Как и поручил Владимир Владимирович, приступили к формированию этой программы. Ключевые параметры должны быть определены уже к 1 июля», — добавил он.
Кроме того, врио губернатора подчеркнул, что есть огромное число вопросов: сколько территории будут задействованы под восстановление, сколько жителей вернётся домой, сколько детей пойдет в школы и детские сады, где и как строить объекты социальной инфраструктуры, какие предприятия восстанавливать и многое другое.
Также важнейшей задачей является полное разминирование территорий и возвращение числа населения на тот уровень, который был до начала вторжения ВСУ в Курскую область.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны РФ отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.