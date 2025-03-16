Театры работают в штатном режиме после введения обязательных именных билетов

Кроме того, некоторые федеральные театры ввели именные билеты по собственной инициативе еще несколько лет назад. Так, например, в Российском академическом молодежном театре и Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова эта система появилась в 2024 году. Она распространяется на три постановки из репертуара каждого из учреждений. В последнем, впрочем, сохраняются небольшие очереди даже на те спектакли, для посещения которых покупка именных билетов пока не требуется.