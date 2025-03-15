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В Ростовской области запретили продажу табачных изделий рядом со школами

Защита детей: в Ростовской области запретили продажу табака возле школ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области введен запрет на розничную продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

В 2024 году ведомство выявило девять точек продажи табачных изделий, расположенных вблизи школ, деятельность которых создавала риск причинения вреда. В связи с этим в суды были поданы иски о прекращении торговли никотиносодержащей продукцией в этих местах.

Исковые заявления касались одного магазина в Кагальницком и Азовском районах, двух — в Зерноградском и пяти — в Азове.

Теперь продажа сигарет вблизи школ строго запрещена, что должно снизить доступность табачных изделий для несовершеннолетних.