В Ростовской области запретили продажу табачных изделий рядом со школами

В Ростовской области введен запрет на розничную продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
В 2024 году ведомство выявило девять точек продажи табачных изделий, расположенных вблизи школ, деятельность которых создавала риск причинения вреда. В связи с этим в суды были поданы иски о прекращении торговли никотиносодержащей продукцией в этих местах.
Исковые заявления касались одного магазина в Кагальницком и Азовском районах, двух — в Зерноградском и пяти — в Азове.
Теперь продажа сигарет вблизи школ строго запрещена, что должно снизить доступность табачных изделий для несовершеннолетних.