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Назвавший ветерана СВО «культяпковозкой» стендап-комик стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении стендап-комика Артемия Останина после неудачной шутки юмориста о ветеране специальной военной операции. Об этом сообщил столичный СК.

Источник: Life.ru

«В социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции», — пишет Следком.

Мещанский межрайонный следственный отдел СК возбудил дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Детали произошедшего уточняются.

Напомним, что комик назвал ветерана СВО без ног «культяпковозкой» и высмеял бывшего бойца за то, что тот подорвался на мине. С требованием проверить комика выступили общественники.