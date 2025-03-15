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Макрон сделал дерзкое заявление о размещении военных на Украине

Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы планируют разместить на Украине нескольких тысяч военных от каждого государства в «ключевых точках».
Источник: Аргументы и факты

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил в беседе с изданием Le Parisien, что страны Европы могут отправить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России.

«Если она (Украина — прим. ред.) попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — заявил Эммануэль Макрон.

По словам президента Франции, европейские государства планируют разместить на Украине «нескольких тысяч человек от каждой страны в ключевых точках». Он уточнил, что среди «ключевых точек» рассматриваются Киев, Львов и Одесса.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что военачальники из стран «коалиции желающих» планируют собраться 20 марта в Лондоне для обсуждения конкретных шагов по размещению войск на Украине.