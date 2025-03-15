Глава МОК обвинил РФ в скандале с боксершами Хелиф и Юйтин на ОИ-2024

Он отметил, что скандал, связанный с двумя женщинами-боксерами, Иман Хелиф и Линь Юйтин, возник в результате действий Международной ассоциации бокса (IBA). По мнению Баха, если бы не вмешательство IBA, то спортсменки не столкнулись бы с такой практической критикой и общественным вниманием относительно их статуса и участия в соревнованиях.