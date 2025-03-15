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Глава МОК обвинил РФ в скандале с боксершами Хелиф и Юйтин на ОИ-2024

По словам Баха, скандал, связанный с Хелиф и Юйтин, возник в результате действий Международной ассоциации бокса.

Источник: Аргументы и факты

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил недовольство по поводу ситуации с проваленными гендерными тестами среди российских спортсменок на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бах обвинил Москву в том, что эта ситуация якобы стала результатом российской кампании по распространению дезинформации.

Он отметил, что скандал, связанный с двумя женщинами-боксерами, Иман Хелиф и Линь Юйтин, возник в результате действий Международной ассоциации бокса (IBA). По мнению Баха, если бы не вмешательство IBA, то спортсменки не столкнулись бы с такой практической критикой и общественным вниманием относительно их статуса и участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что руководство IBA обратится в суд с жалобой на МОК, который дал допуск спортсменкам Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня на участие в олимпийском турнире в Париже. В IBA подчеркнули, что это поставило под угрозу безопасности других участниц соревнований.

Напомним, Хелиф вышла в финал турнира по боксу на Олимпиаде в Париже, одолев в полуфинале спортсменку из Таиланда Джанджаем Суваннапхенг. Боксерша Линь Юйтин, также провалившая гендерный тест, победила турецкую спортсменку Эсру Йылдыз в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг.