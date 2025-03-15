Хинштейн: «Пятерочку» в Судже могут оставить для напоминания об оккупации

В Судже Курской области планируют оставить разрушенное здание магазина «Пятерочка» в качестве памятника оккупации города украинскими военными. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об этом в своём Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо сохранить нечто, что будет служить напоминанием будущим поколениям о трудностях, с которыми столкнулись жители Суджи в период оккупации.
Хинштейн подчеркнул, что обсуждается сохранение одного из разрушенных объектов, который стал символом тех трудных времен. В качестве потенциального кандидата на восстановление было предложено именно здание «Пятерочки», которое уже получило статус легендарного места благодаря фотографиям и видео, сделанным украинскими военными на его фоне после оккупации города.
Ранее военный корреспондент Мурад Газдиев побывал в селе Заолешенка и показал изнутри магазин «Пятерочка», который разграбили украинские военные в ходе вторжения в Курскую область.