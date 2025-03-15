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Хинштейн: «Пятерочку» в Судже могут оставить для напоминания об оккупации

По словам Хинштейна, здание может стать памятником о трудных временах.

Источник: Аргументы и факты

В Судже Курской области планируют оставить разрушенное здание магазина «Пятерочка» в качестве памятника оккупации города украинскими военными. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об этом в своём Telegram-канале.

Он отметил, что необходимо сохранить нечто, что будет служить напоминанием будущим поколениям о трудностях, с которыми столкнулись жители Суджи в период оккупации.

Хинштейн подчеркнул, что обсуждается сохранение одного из разрушенных объектов, который стал символом тех трудных времен. В качестве потенциального кандидата на восстановление было предложено именно здание «Пятерочки», которое уже получило статус легендарного места благодаря фотографиям и видео, сделанным украинскими военными на его фоне после оккупации города.

Ранее военный корреспондент Мурад Газдиев побывал в селе Заолешенка и показал изнутри магазин «Пятерочка», который разграбили украинские военные в ходе вторжения в Курскую область.