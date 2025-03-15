Хинштейн: «Пятерочку» в Судже могут оставить для напоминания об оккупации

Хинштейн подчеркнул, что обсуждается сохранение одного из разрушенных объектов, который стал символом тех трудных времен. В качестве потенциального кандидата на восстановление было предложено именно здание «Пятерочки», которое уже получило статус легендарного места благодаря фотографиям и видео, сделанным украинскими военными на его фоне после оккупации города.