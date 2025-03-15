В Азербайджане мужчина ожил в морге

Из морга в реанимацию пришлось срочно доставлять ранее признанного умершим мужчину в Джалилабадском районе Азербайджана, когда выяснилось, что он жив. Историю рассказывает агентство Репорт.
Сообщается, что 34-летнего мужчину нашли в его собственном доме в селе Тахирли без признаков жизни. Его признали умершим и доставили тело в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
«Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии. Мужчину немедленно доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение», — сказано в публикации.
Состояние мужчины остается тяжелым, отмечает агентство.
Ранее историю о том, как «труп» проснулся в морге, рассказали ростовские медики. Подробности здесь на KP.RU.
В то же время видео с «ожившим» трупом из тверского морга, ранее завирусившееся в сети, оказалось рекламой сериала.