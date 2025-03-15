ВС США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене

Центральное командование ВС США опубликовало заявление о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что военные США 5 марта уже нанесли удары по городу Саада — административному центру одноименной провинции на северо-западе Йемена. Эти территории находятся под контролем мятежников — движения хуситов «Ансар Аллах». Об ударах американских военных сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
По данным телеканала, ударам подверглись расположенные в Сааде военные объекты хуситов. О последствиях атаки и о пострадавших пока ничего не известно.
Также сообщается об ударах по Сане, там целью стала стала штаб-квартира политического совета хуситов.
Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп отдал приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене. Целью стал «сигнал Ирану», а также «защита американских судоходных, воздушных и военно-морских активов».