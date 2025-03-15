Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене

США уже нанесли удары по городу Саада на северо-западе Йемена.

Центральное командование ВС США опубликовало заявление о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что военные США 5 марта уже нанесли удары по городу Саада — административному центру одноименной провинции на северо-западе Йемена. Эти территории находятся под контролем мятежников — движения хуситов «Ансар Аллах». Об ударах американских военных сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По данным телеканала, ударам подверглись расположенные в Сааде военные объекты хуситов. О последствиях атаки и о пострадавших пока ничего не известно.

Также сообщается об ударах по Сане, там целью стала стала штаб-квартира политического совета хуситов.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп отдал приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене. Целью стал «сигнал Ирану», а также «защита американских судоходных, воздушных и военно-морских активов».