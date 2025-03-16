ГАИ: всесезонные шины могут запретить использовать зимой в Беларуси

О возможной отмене всесезонных шин на зимний период начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал на «Беларусь 1».
Так, глава белорусской Госавтоинспекции отметил, что при корректировке ПДД были затронуты определенные вопросы, касающиеся техническим моментов. И уже после корректировки ГАИ предложило изменить перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, а также ряд других вопросов.
— Их скорректировали с учетом технического регламента, — прокомментировал глава ГАИ.
Например, на данный момент в зимний период допускается использование, как зимних, так и всесезонных шин. Хотя в техрегламенте такой тип шин использовать зимой не допускается.
— Поэтому мы вводим корректировку, чтобы не допускать всесезонные шины, — отметил он.
Ротченков обратил внимание, что часть зимних ДТП показывают, что так называемые всесезонные шины, действительно, небезопасны. Очень часто машина уходит в занос на всесезонных шинах, особенно, если они стоят на зимней оси, когда на передней — зимние шины.
В Минской области, напомнил глава ГАИ, произошло ДТП с маршруткой, на которой на передней оси были зимние шины, на задней — всесезонные.
— Сегодня водитель уже не сможет пройти техосмотр, если на авто установлены всесезонные шины. По техрегламенту эту не допускается, — уточнил он.
Также общие номерные знаки без региона появятся в Беларуси: «Три цифры и четыре буквы». А еще ГАИ сообщила, что в Беларуси выплаты по европротоколу отвяжут от евро и увеличат в два раза.
Кроме того, Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом: «Все дети находятся в реанимации». «Комсомолка» ранее писала о том, что семь человек, в том числе три ребенка пострадали в аварии в Быховском районе, когда «Ниссан» по снегу занесло на встречную полосу.