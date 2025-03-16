ГАИ: всесезонные шины могут запретить использовать зимой в Беларуси

Кроме того, Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом: «Все дети находятся в реанимации». «Комсомолка» ранее писала о том, что семь человек, в том числе три ребенка пострадали в аварии в Быховском районе, когда «Ниссан» по снегу занесло на встречную полосу.