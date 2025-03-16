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Что можно и нельзя делать в Евтропиев день 16 марта на Медвежье пробуждение

Собрали запреты и приметы на 16 марта, когда отмечают Евтропиев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 16 марта вспоминает святого Евтропия. В народе отмечают Евтропиев день. Интересно, что с указанной даты просыпаются медведи — Медвежье пробуждение.

Что нельзя делать 16 марта.

Не рекомендуется ходить в лес по причине того, что просыпаются медведи. В связи с этим животные могут вести себя агрессивно. Запрещено выбрасывать мусор. Согласно приметам, это может привести к бедности. Нельзя ссориться, провоцировать и вступать в конфликты.

Что можно делать 16 марта.

По традиции, в указанный день девушки опускали в воду серебряный предмет, а уже утром умывались данной водой. Подобный ритуал позволял на протяжении года оставаться молодыми, красивыми.

Согласно приметам, синицы и снегири, которые начали щебетать, предсказывают потепление. О хорошей погоде говорят воробьи, которые сидят под крышей и перебирают перья.

Тем временем мы узнали, что известно о доме элиты БССР у минской Комаровки, где квартира стоит $230 тысяч: «Прозван в народе Цент».

Ранее МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.