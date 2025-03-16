Что можно и нельзя делать в Евтропиев день 16 марта на Медвежье пробуждение

Не рекомендуется ходить в лес по причине того, что просыпаются медведи. В связи с этим животные могут вести себя агрессивно. Запрещено выбрасывать мусор. Согласно приметам, это может привести к бедности. Нельзя ссориться, провоцировать и вступать в конфликты.