Календарь на 16 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Шуточный, но очень позитивный праздник, напоминающий, что иногда полезно похвалить себя за все старания. Его придумали в США, чтобы поддерживать людей, которые сомневаются в своих решениях и не уверены в себе. В жизни часто бывает, что даже при верных поступках нас преследуют сомнения. Этот день — отличная возможность остановиться, вдохнуть глубже и сказать себе: «Я молодец!» Главное — не путать уверенность с нарциссизмом. Кстати, психологи рекомендуют вести дневник успехов, в который можно записывать свои достижения, даже небольшие. Ну, а если вам вдруг кто-то скажет, что вы что-то делаете неправильно, просто ответьте: «Не сегодня!».