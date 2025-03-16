Кошмар нулевых. Как «морские котики» держали в страхе весь Калининград

25.08.2000 года участниками банды был зверски зарезан охранник военного аэродрома Чкаловска — 66-летний стрелок ВОХРа. Позже бандиты расскажут, что он отдал им оружие, но они всё равно его убили. Тело несчастного было найдено военными в болоте.19.09.2000 года с помощью карабина убитого охранника бандиты лишили жизни двух охранников автостоянки — Андрея Акимова и Константина Дешковича. Одному было 40 лет, другому — 50. Добычей стали две рации и автомагнитолы. Преступники под дулом карабина заставили мужчин лечь на пол, потом хладнокровно перерезали горло и оттащили в кусты. Для них работяги были всего лишь расходным материалом. Сторожку и машины они подожгли.21.09.2000 года Спильник и Собкович выследили и убили внештатного сотрудника ГИБДД Юрия Борисова. Скорее всего, Борисов стал свидетелем нападения на стоянку. Родные считали, что вечером он выехал из Чкалова на вишнёвой «девятке» и пропал. Но следователи выяснили, что бандиты напали на Борисова в гараже. Там и убили, затем вывезли тело в лес, сбросили в яму, а «девятку» сожгли. Юрию Борисову было 37 лет.09.10.2000 года бандиты совершили покушение на часового войсковой части под Ладушкином. К счастью, рядовой Андрей Полев был начеку и при первых же выстрелах залёг. Бандиты отступили. Неудача заставила их на какое-то время остановиться. Но с мая 2001 года они продолжили осуществлять задуманное.12.05.2001 года криминальная парочка напала на часового матроса, охранявшего склад возле Кострова. 24-летний Дмитрий Каплин был ранен в перестрелке, а потом добит. Бандиты завладели автоматом Калашникова и ретировались — на место подоспела подмога. Матрос Каплин был посмертно представлен к ордену Мужества.10.07.2001 года из автомата на ночной автозаправке убили милиционера — старшину Александра Угрюмова. Раненого добили выстрелом в голову. Взяли табельный пистолет и рацию. Ранили оператора Элину Жохову — она выжила, но долго лежала в реанимации. В ночь на 23.08.2001 года убили сразу двух часовых-матросов возле Рябиновки — Романа Полуэктова и Николая Захарова.01.08.2001 года напали на машину, в которой находились мужчина и женщина. Надобности в этом никакой не было — маньяки просто вошли во вкус. Мужчину Вадима Данчина сначала ранили, а потом добили, а женщину — 33-летнюю сотрудницу издательства Анжелу Гвоздареву — сначала цинично успокоили, а потом убили выстрелом в голову.26.10.2001 года уже трое бандитов (в октябре к Спильнику и Собковичу примкнул бывший десантник Павел Борисенко) напали на автомобиль у села Холмогоровка. Мужчину и женщину застрелили, тела закопали, машину сожгли. Добыча оказалась большой — 50 тысяч долларов. Жертвами банды оказались жители Калининграда — Лариса Куликовская и Андрей Куватов.