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Здание «Пятерочки» под Суджей могут превратить в памятник

Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже могут сохранить, как напоминание об оккупации города. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Хинштейн предложил сохранить разрушенное здание магазина «Пятерочка».

Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже могут сохранить, как напоминание об оккупации города. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной “Пятерочку”, — написал в своем telegram-канале Хинштейн.

Ранее URA.RU сообщало, что внутри разрушенного магазина «Пятерочка» под Суджей видны следы разрушений: на полу разбросаны коробки, ящики и обломки потолка, а со стен свисают провода. На стенах остались надписи, оставленные украинскими боевиками, которые использовали магазин как своего рода мемориал.