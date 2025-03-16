Здание «Пятерочки» под Суджей могут превратить в памятник

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной “Пятерочку”, — написал в своем telegram-канале Хинштейн.