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В Курской области захватили командно-штабную бронемашину ВСУ М577

Бойцы ВС РФ также захватили два минных тральщика.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, входящие в состав группировки войск «Север», захватили бронетранспортёр командного назначения М577 американского производства, который принадлежал украинской армии в районе Махновки, расположенной к северу от Суджи. Об этом офицер с позывным «Витязь» рассказал РИА Новости.

По словам «Витязя», бойцы бригады, под руководством офицеров с позывными «Эльбрус» и «Ленчик», также захватили понтонно-мостовую бронемашину, два минных тральщика и специальные выносные антенны для управления беспилотными летательными аппаратами.

Российские войска продолжают наступление, и кольцо вокруг украинских сил с каждым днем сжимается, добавил «Витязь».

Ранее военнослужащие ВС России впервые захватили 45-тонный «мостовой танк» Biber на базе Leopard 1. Отмечается, что бронемашину захватили в приграничных районах Курской области.