В Курской области захватили командно-штабную бронемашину ВСУ М577

Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, входящие в состав группировки войск «Север», захватили бронетранспортёр командного назначения М577 американского производства, который принадлежал украинской армии в районе Махновки, расположенной к северу от Суджи. Об этом офицер с позывным «Витязь» рассказал РИА Новости.