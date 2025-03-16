От романа с Башаровым до загадочной гибели мужа: личная драма фигуристки Марии Бутырской

— Мы оказались в одной компании за одним столом. Нас познакомили общие друзья. Я не обращала тогда на Вадика особого внимания, потому что знала — он намного младше меня, поэтому чувствовала себя как-то некомфортно. Сейчас я стараюсь соответствовать возрасту мужа, а он — моему. В целом, спустя столько лет совместной жизни, на эту тему мы уже не задумываемся. Мне даже кажется, что я моду такую ввела. Хоккеисты берут себе в жёны женщин старше себя. Я не одна такая, — делилась воспоминаниями фигуристка в интервью каналу «КХЛ».