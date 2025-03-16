Наташа Королева решила судьбу участника в шоу «Суперстар!»: кто покинул проект в седьмом выпуске

Певица Наталья Королева является одной из ведущих шоу «Суперстар!».
В субботу, 15 марта 2025 года, в эфир телеканала НТВ вышел седьмой выпуск пятого сезона музыкального шоу «Суперстар!». В этот раз темой выпуска стали «Старые песни о главном», а участники порадовали зрителей и жюри новыми интерпретациями легендарных композиций. Подробнее о правилах шоу, жюри, выступлениях, а также о том, кто покинул программу — в материале URA.RU.
Формат шоу «Суперстар» и состав жюри.
В шоу «Суперстар!» принимают участие известные артисты, чей пик популярности пришелся на 80-е, 90-е и 2000-е годы. В каждом выпуске они исполняют новые версии популярных песен и получают оценки от членов жюри. Система оценок такова: «огонь» — 2 балла, «искры» — 1 балл и «пшик» — 0 баллов. По итогам каждого выпуска шоу покидает участник, набравший наименьшее количество баллов за все предыдущие эфиры.
В седьмом выпуске судейские кресла заняли музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Лера Кудрявцева (которая, как заметили зрители, появилась в эфире со сломанной рукой), участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко (заменивший Стаса Пьеху) и приглашенная звезда — певица Катя Лель, которая сама была участницей третьего сезона шоу «Суперстар».
Ведущими проекта являются Вадим Такменев и Наташа Королева. Именно последней в этом выпуске предстояло сыграть решающую роль.
Звездные гости и выступления вне конкурса на шоу «Суперстар».
Одной из приглашенных звезд в седьмом выпуске шоу стала российская певица Татьяна КуртуковаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Выпуск открыл победитель второго сезона шоу «Суперстар!» известный исполнитель Виктор Салтыков с хитом «Белая ночь». Его выступление задало отличное настроение — танцевали все члены жюри и даже зрители дома. По словам автора репортажа, Салтыков до сих пор в хорошей форме и великолепно исполнил один из главных хитов группы «Форум».
Кроме того, в эфире выступила певица Корнелия Манго, покинувшая шоу в шестом выпуске. Она исполнила песню «Девчата», однако ее номер вызвал неоднозначную реакцию. Критики отметили несоответствие между содержанием композиции о трудовых буднях и откровенным нарядом певицы.
В конце выпуска зрители увидели еще один сюрприз — выступление Татьяны Куртуковой. Она спела с танцевальным коллективом «Варенье» и композицией «Матушка», которую автор назвал «праздником души».
Конкурсная программа и оценки жюри в седьмом выпуске шоу «Суперстар».
Ксения Георгиади — «Арго».
Первой из конкурсантов выступила эстрадная певица Ксения Георгиади с легендарной песней «Арго». Перед выступлением показали архивное видео певицы, где рассказывалось о ее бывшем муже, пианисте Павле Павлове, и их непростых отношениях.
Номер начался с того, что Георгиади обратилась по-гречески к Иракли (Гераклу) Пирцхалаве, пожелав ему удачи. На заднем плане транслировалась проекция корабля и застолья. Выступление завершилось эффектно — Ксения Георгиади оказалась на столе. Жюри было в восторге: Катя Лель отметила «невероятный поток энергии», Кирилл Туриченко сравнил певицу с «зажигалкой», Лера Кудрявцева назвала начало выступления «бомбическим», а Сергей Соседов оценил «горное пение с мелизмами». Все члены жюри поставили по 2 балла — итого 8.
Ираклий Пирцхалава — «Весеннее танго».
Певец Ираклий Пирцхалава в седьмом выпуске шоу «Суперстар!» исполнил песню Анны Герман «Весеннее танго’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Артист Пирцхалава, находившийся на последней строчке турнирной таблицы и рисковавший покинуть проект, исполнил песню Анны Герман «Весеннее танго». В ней он продемонстрировал новый образ — шоумена и эксцентрика. Аранжировка была приджазованной, что отлично подошло певцу.
Соседов похвалил Пирцхалаву за «свежие находки» и «тонкую работу». Кирилл Туриченко назвал выступление «мюзиклом», Лера Кудрявцева отметила, что было интересно, хотя смех артиста в середине песни показался ей лишним. Катя Лель восторженно оценила харизму исполнителя. Результат — 8 баллов.
Азиза — «Ойся, ты ойся».
Лидер турнирной таблицы певица Азиза (Азиза Мухамедова) в этот раз отошла от привычного драматического амплуа и, по просьбе Леры Кудрявцевой, исполнила что-то повеселее — казачью песню «Ойся, ты ойся». На сцене ее сопровождал ансамбль с саблями и шоу-балет «Русский стиль».
Во время выступления певица запуталась в шали, решительно скинула ее и продемонстрировала владение саблей. Жюри было в восторге: Кудрявцева отметила, что Азиза услышала ее просьбу, Туриченко пошутил о женщине с саблей, Катя Лель назвала выступление «русско-казачьим приветом с Кавказа», а Соседов отметил сочетание «казачьей удали и кавказской кротости». Певица получила максимальные 8 баллов.
Сергей Минаев — «Эх, дороги».
Музыкант Сергей Минаев представил военную песню «Эх, дороги». Он стремился найти баланс между пафосом и лирикой, и, по мнению многих зрителей, это ему удалось. Исполнение было проникновенным и трогательным, а хриплый голос идеально подошел к композиции.
Однако жюри разделилось в оценках. Если Катя Лель, Лера Кудрявцева и Кирилл Туриченко поставили по 2 балла, то Сергей Соседов дал только 1, отметив, что ему не понравилась «постоянно задавленная манера исполнения» и «отставание вокала от инструментала». В итоге Минаев получил 7 баллов — единственную не максимальную оценку в этом выпуске.
Маргарита Суханкина — «Carmen».
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Оперная певица Маргарита Суханкина удивила всех исполнением арии «Кармен» на французском языке. По ее признанию, она хотела спеть классически, но режиссеры настояли на более шоу-ориентированной версии. В результате получился яркий номер с элементами рэпа и шансона.
Кирилл Туриченко в шутку заикался от восторга, Катя Лель отметила смелость певицы и ее «невероятно красивый голос», Соседов был впечатлен ее актерскими акцентами и французской грассировкой, а Лера Кудрявцева назвала выступление лучшим в выпуске. Оценка — 8 баллов.
Сергей Челобанов — «The World We Knew».
Завершил конкурсную программу советский композитор Сергей Челобанов с песней Фрэнка Синатры «The World We Knew». На этот раз его исполнение было особенно впечатляющим — с идеальным чувством стиля и без характерных «завываний».
Лера Кудрявцева, по ее собственному признанию, «потела и бледнела» от выступления Челобанова. Катя Лель отметила его «брутальную харизму», Соседов похвалил «подвижную динамику голоса», а Туриченко назвал артиста примером того, как должен вести себя настоящий мужчина на сцене. Результат — максимальные 8 баллов.
Итоги и драматичное решение в седьмом выпуске шоу «Суперстар».
По итогам семи выпусков турнирная таблица выглядела следующим образом:
Азиза — 55 балловСергей Челобанов — 52 баллаКсения Георгиади — 51 баллМаргарита Суханкина — 51 баллИраклий Пирцхалава — 50 балловСергей Минаев — 50 баллов.
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На последней строчке оказались сразу два участника — Сергей Минаев и Ираклий Пирцхалава, набравшие по 50 баллов. Согласно правилам, жюри должно было решить, кто из них останется в проекте.
Голоса членов жюри разделились поровну: Лера Кудрявцева и Сергей Соседов проголосовали за Минаева, а Кирилл Туриченко и Катя Лель — за Ираклия. В этой ситуации решающее слово было предоставлено соведущей Наташе Королеве.
Королева, взяв «всю ответственность на свою роскошную грудь», решила следовать советскому принципу: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Она сделала выбор в пользу более молодого Ираклия, и Сергей Минаев покинул проект.
Кто остался и когда смотреть следующий выпуск шоу «Суперстар».
В проекте осталось всего пять участников: Азиза, Сергей Челобанов, Ксения Георгиади, Маргарита Суханкина и Ираклий Пирцхалава. Впереди их ждет восьмой выпуск, по итогам которого определятся финалисты пятого сезона шоу «Суперстар!». Следующий выпуск шоу выйдет в эфир 22 марта 2025 года.