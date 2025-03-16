Наташа Королева решила судьбу участника в шоу «Суперстар!»: кто покинул проект в седьмом выпуске

В субботу, 15 марта 2025 года, в эфир телеканала НТВ вышел седьмой выпуск пятого сезона музыкального шоу «Суперстар!». В этот раз темой выпуска стали «Старые песни о главном», а участники порадовали зрителей и жюри новыми интерпретациями легендарных композиций. Подробнее о правилах шоу, жюри, выступлениях, а также о том, кто покинул программу — в материале URA.RU.