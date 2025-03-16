Риэлтор Правоторина оценила богатства квартиры Петросяна

Однако, по мнению эксперта, общая обстановка квартиры немного контрастирует с этой классической и ценной мебелью. Так, на полу можно заметить новый, но некачественный ковер, который, по мнению Правоториной, выглядит слишком дешево. Кроме того, мягкая мебель в квартире выглядит как будто была приобретена в категории «масс-маркет», что не гармонирует с остальными элементами интерьера.