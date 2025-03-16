Риэлтор Правоторина оценила богатства квартиры Петросяна

Риэлтор Алина Правоторина в беседе с aif.ru проанализировала интерьер квартиры знаменитого российского юмориста Евгения Петросяна, попавший на фото и видео, которые были опубликованы в соцсетях его супруги Татьяны Брухуновой.
Правоторина обратила внимание на стенку, находящуюся на заднем плане фотографий, подчеркивая, что это дорогая мебель, явно купленная много лет назад. Она описала гарнитур столов и стульев с голубой обивкой как «неубиваемую классику», созданную на заказ из качественных материалов, стоимость которой даже сейчас может составлять миллионы рублей. Эксперт также заметила, что такая мебель относится к стилю Old Money («Старые деньги»).
Однако, по мнению эксперта, общая обстановка квартиры немного контрастирует с этой классической и ценной мебелью. Так, на полу можно заметить новый, но некачественный ковер, который, по мнению Правоториной, выглядит слишком дешево. Кроме того, мягкая мебель в квартире выглядит как будто была приобретена в категории «масс-маркет», что не гармонирует с остальными элементами интерьера.
Правоторина отметила, что в дизайне квартиры явно видны старания нескольких людей, но ни один из них не был Евгением Петросяном. Она предположила, что дорогие вещи, такие как стенка, были приобретены его предыдущей супругой, Еленой Степаненко, в то время как новые предметы декора можно отнести к покупкам его нынешней жены.
Ранее стало известно о подаче Петросяном очередного иска с требованием выписать его дочь от первого брака Викторину из квартиры.