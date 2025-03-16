Число погибших в массовом ДТП в Рязанской области увеличилось до четырех

Четыре человека погибли в результате массового ДТП в Рязанской области. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции региона. Сообщается, что авария произошла на автодороге М-5 «Урал» в субботу 15 марта около 14.50. Там столкнулись Hyundai Sonata, LADA Granta, Kia Sorento и ВАЗ-2112.