Число погибших в массовом ДТП в Рязанской области увеличилось до четырех

Четыре человека погибли в результате массового ДТП в Рязанской области. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции региона. Сообщается, что авария произошла на автодороге М-5 «Урал» в субботу 15 марта около 14.50. Там столкнулись Hyundai Sonata, LADA Granta, Kia Sorento и ВАЗ-2112.
Первоначально сообщалось о двоих погибших, позже их количество увеличилось.
«По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 “Урал” скончались еще два участника происшествия: водитель Hyundai Sonata скончался по пути в медицинское учреждение, пассажир автомобиля Kia Sorento скончался в реанимации», — сказано в релизе.
Также сообщается о троих пострадавших, у них травмы разной степени тяжести.
Накануне сообщалось, что Рязанская область провалила федеральный показатель по смертности в ДТП. Число погибших увеличилось почти на 10 процентов.
В то же время массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 15 марта. Подробности здесь на KP.RU.