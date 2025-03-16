Starbucks выплатит 50 млн долларов курьеру за ожоги от чая

«В 2020 году Майкл Гарсия получил серьезные ожоги, когда один из напитков, заказанных в автокафе Starbucks в Лос-Анджелесе, выпал из подставки и пролился ему на колени. Напиток не был полностью задвинут в контейнер. В результате инцидента мужчина перенес несколько операций по пересадке кожи и до сих пор испытывает физическую боль, психологические травмы и деформацию тканей. Суд присяжных обязал сеть кофеен Starbucks выплатить 50 млн долларов водителю, получившему ожоги, в качестве компенсации за причиненный ущерб», — говорится на сайте CNN.