Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России

«В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то», — сказала академик.