Россиянам объяснили, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Социальные пенсии для тех, кто по разным причинам не смог наработать нужный трудовой стаж, будут индексированы с 1 апреля, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова.