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Водитель с оружием устроил разборки на дороге в Хабаровске

Полицейские проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске произошел конфликт между двумя водителями. Один из них, по словам очевидцев, достал предмет, похожий на оружие. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, полицейские проводят проверку. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В пабликах Хабаровска распространяется видео, где видно, как два водителя спорят на обочине дороги в Железнодорожном районе. В какой-то момент один из них достает из салона предмет, похожий на оружие, и направляет его в сторону оппонента.

Сотрудники МВД уже начали проверку. По итогам разбирательства примут решение о дальнейших действиях в отношении участников дорожного спора.