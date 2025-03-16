Водитель с оружием устроил разборки на дороге в Хабаровске

В Хабаровске произошел конфликт между двумя водителями. Один из них, по словам очевидцев, достал предмет, похожий на оружие. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, полицейские проводят проверку. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В пабликах Хабаровска распространяется видео, где видно, как два водителя спорят на обочине дороги в Железнодорожном районе. В какой-то момент один из них достает из салона предмет, похожий на оружие, и направляет его в сторону оппонента.
Сотрудники МВД уже начали проверку. По итогам разбирательства примут решение о дальнейших действиях в отношении участников дорожного спора.