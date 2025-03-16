Историк рассказал, как в СССР простили латышских легионеров СС

«Надо сказать, что ни в этих, ни в других сражениях в составе вермахта или войск СС Третьего рейха латыши особой славы себе не снискали. В конце войны уцелевшие легионеры оказались либо в советском плену, либо в плену у союзников, либо в других странах (например, в Швеции), которые в соответствии с межгосударственными договоренностями репатриировали часть из них на родину. Но далеко не всех. Многие латышские легионеры СС “расползлись” по всему миру, создавая свои эмигрантско-ветеранские организации», — отметил Матвеев.