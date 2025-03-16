В Госдуме предупредили о способах взлома Telegram

«Антивирусное ПО в большинстве случае поможет защититься от подобных атак, но главную роль играет все же осторожность самого пользователя. Чтобы избежать заражения, никогда не открывайте подозрительные файлы и не устанавливайте приложения из ненадежных источников. Включите двухфакторную аутентификацию в Telegram, чтобы снизить риск взлома. Если ваш телефон уже заражен, немедленно сбросьте до заводских настроек и измените все пароли. Только осознанный подход к безопасности поможет защитить ваши данные от киберпреступников», — заключил парламентарий.