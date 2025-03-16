Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение о том, что Россия имеет законное основание для применения системы «Орешник», если Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат использовать ракету «Длинный Нептун». Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру».
Таким образом депутат прокомментировал заявление Владимира Зеленского об успешных испытаниях данного оружия.
Колесник подчеркнул, что в случае применения «Длинного Нептуна» Россия сможет ответить с помощью «Орешника», так как эти действия будут вполне оправданы.
Также депутат отметил, что у России имеется одна из лучших систем ПВО в мире, что вызывает уверенность в способности эффективно защищаться. Он добавил, что Зеленский, похоже, не заботится о судьбе украинцев, и это становится все более очевидным.
Ранее Колесник заявлял, что после массированной атаки по территории России 11 марта Украине стоит ожидать удар ракетным комплексом «Орешник». По его словам, отвечать на агрессию киевского режима нужно жестко.