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Выпускники Хабаровского края смогут поступить в колледжи через госуслуги

Правительство расширило функционал суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Источник: Соцсети

Правительство расширило функционал суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Теперь выпускники школ смогут подавать документы не только в университеты, но и в колледжи и техникумы при вузах через портал госуслуг.

Информация о поступлении будет автоматически появляться в личном кабинете абитуриента. Это поможет тем, кто подает заявки на несколько специальностей и в разные учебные заведения, отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решения.

Кроме того, сервис теперь используется для целевого набора в колледжи и техникумы. Взаимодействие с цифровой платформой «Работа в России» обеспечит удобный доступ к предложениям работодателей о заключении договоров на целевое обучение.

Напомним, суперсервис «Поступление в вуз онлайн» работает на портале госуслуг с 2021 года. Однако абитуриенты по-прежнему могут подавать документы традиционными способами — почтой или лично.