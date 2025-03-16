Вучич: в ходе протестов в Белграде пострадали более 50 человек

Не менее 56 человек получили различные травмы во время акций протеста в Белграде, в которых участвуют студенты и сторонники оппозиции, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Всего 44 человека поступили в центр скорой помощи, 11 — в Клиническо-больничный центр Звездара, один — в Земун, всего 56 человек», — сказал глава государства в ходе выступления, которое транслировалось агентством Танюг.
Вучич также отметил, что в рамках протестов полицейские задержали 22 человека, в частности, за нападения на стражей правопорядка и других людей.
Напомним, 15 марта сербская газета Blic проинформировала, что автомобиль BMW въехал в толпу протестующих в Белграде. После этого в центр неотложной помощи доставили трёх пострадавших. Полиция задержала 50-летнего водителя, управлявшего транспортным средством.
Также сообщалось, что, по данным МВД Сербии, в акциях протеста в Белграде 15 марта приняли участие более 100 тыс. человек.