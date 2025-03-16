Кинолог рассказал, как собаки помогают людям

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Собаки давно стали не только друзьями человека, но и настоящими помощниками, причём не только спасателями или полицейскими, но и терапевтами, которые помогают в лечении и реабилитации людей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Некоторые до сих пор считают канистерапию чем-то скорее мистическим и несерьезным, нежели строго медицинским. Однако результаты работы с собаками-канистерапевтами действительно поражают. Канистерапия однозначно помогает, этому способствует уникальная возможность собаки понимать и помогать человеку без слов, отдаваясь этому процессу на все сто процентов», — сказал Голубев.
Он рассказал, что канистерапия, то есть метод лечения и реабилитации с помощью специально обученных собак, является относительно новым направлением, а в России стало развиваться только недавно. Основы для современных методов канистерапии заложил в 1960 году американский детский психиатр Борис Левинсон, который изучал влияние взаимодействия с собаками на лечение психических расстройств у детей. Кинолог объяснил, что собаки — стайные животные, нуждаются в обществе и поэтому как никто подходят для совместной работы с человеком.
Канистерапия комплексно воздействует на организм, стимулирует умственное и физическое развитие, благодаря чему можно корректировать отклонения, например, в развитии мелкой моторики, рассказал Голубев. Во время сеанса канистерапевту помогает специально обученный пес, который взаимодействует с пациентом и вовлекает его в процесс. Терапевтический эффект, по словам кинолога, достигается за счет совместных игр, кормления, тактильных взаимодействий типа поглаживания и расчёсывания.
Кроме того, реабилитация с помощью собак-терапевтов помогает детям с нарушением интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, детям с аутизмом и расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, детям с тяжёлыми и множественными нарушениями, добавил он. Также канистерапевты могут работать и со взрослыми, например, с людьми с диагнозом депрессия, пожилыми людьми в домах престарелых.
По словам президента РКФ, для такой работы подходят только очень дружелюбные, легко вступающие в контакт и обучаемые собаки. Кроме того, четвероногий терапевт должен спокойно относиться к воздействиям со стороны человека, доверять проводнику, быть с ним в постоянном контакте, демонстрировать абсолютное послушание в любой ситуации, и при этом быть достаточно инициативным.
«Собак-канистерапевтов сначала обучают на базовом курсе дрессировки, а затем переходят к освоению специальных навыков, которые будут ей необходимы в данной работе. Важно, чтобы собака любила учиться, поскольку отработка и освоение новых команд будут сопровождать ее на протяжении всей карьеры терапевта. Чем больше умеет собака, тем больше возможностей оказать помощь человеку, который в ней нуждается», — добавил кинолог.
Он уточнил, что канистерапия хоть и не является волшебной таблеткой от всех болезней, помогает в некоторых случаях справиться с недугами и улучшить самочувствие. Мнение о том, что такое лечение является чем-то несерьезным, Голубев назвал заблуждением.