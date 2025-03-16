Кинолог рассказал, как собаки помогают людям

Он рассказал, что канистерапия, то есть метод лечения и реабилитации с помощью специально обученных собак, является относительно новым направлением, а в России стало развиваться только недавно. Основы для современных методов канистерапии заложил в 1960 году американский детский психиатр Борис Левинсон, который изучал влияние взаимодействия с собаками на лечение психических расстройств у детей. Кинолог объяснил, что собаки — стайные животные, нуждаются в обществе и поэтому как никто подходят для совместной работы с человеком.