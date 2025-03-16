Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до семи голов

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после игры против команды «Сан-Хосе Шаркс» сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до семи голов.
Российский спортсмен забил свой 887-й гол в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч против закончился со счётом 5:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
Гретцки находится на первой строчке в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. За свою карьеру канадец отправил в ворота 894 шайбы по итогам 1487 игр.
Напомним, ранее депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с корреспондентом aif.ru выразил уверенность в том, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в текущем сезоне. По его словам, капитан «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении 20 лет забивает за сезон более 40 голов. Фетисов назвал такой результат выдающимся.