Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до семи голов

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил 887 шайб в рамках матчей НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после игры против команды «Сан-Хосе Шаркс» сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до семи голов.

Российский спортсмен забил свой 887-й гол в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч против закончился со счётом 5:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Гретцки находится на первой строчке в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. За свою карьеру канадец отправил в ворота 894 шайбы по итогам 1487 игр.

Напомним, ранее депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с корреспондентом aif.ru выразил уверенность в том, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в текущем сезоне. По его словам, капитан «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении 20 лет забивает за сезон более 40 голов. Фетисов назвал такой результат выдающимся.