Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до семи голов

Напомним, ранее депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с корреспондентом aif.ru выразил уверенность в том, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в текущем сезоне. По его словам, капитан «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении 20 лет забивает за сезон более 40 голов. Фетисов назвал такой результат выдающимся.