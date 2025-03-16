Калифорниец отсудил у Starbucks $50 млн за пролитый на колени напиток

Полученные травмы оказались серьёзными: пострадавшему потребовалось несколько операций по пересадке кожи. Он утверждает, что до сих пор испытывает физическую боль и страдает от психологической травмы. Представители Starbucks выразили сочувствие мужчине, но пообещали обжаловать решение суда. Компания считает, что сумма компенсации чрезмерно завышена.
А в Москве пенсионерка получила сильные ожоги рук, когда пыталась сделать красивые свечки к 8 Марта. Женщина оказалась в огненном облаке после взрыва перегретого парафина.