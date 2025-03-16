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Жителя Москвы обвинили в подготовке теракта на объекте инфраструктуры

Мужчина находится под арестом с ноября 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Российские следователи предъявили обвинение жителю Москвы в подготовке теракта на объекте транспортной инфраструктуры, следует из материалов расследования.

«Уроженец Москвы, гражданин Российской Федерации, холостой, имеющий среднее специальное образование, ранее судимый, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в документах.

Он находится под стражей с ноября 2024 года. Отмечается, что в этом деле есть ещё один фигурант. Расследование поручено Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте СК РФ.

Напомним, в середине февраля Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области виновным в покушении на теракт, диверсии и государственной измене. По данным следствия, мужчина поджёг оборудование на железной дороге и попытался осуществить террористический акт в отношении объекта Минобороны РФ.

Его приговорили к 19 годам лишения свободы. Первые пять лет мужчина проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.