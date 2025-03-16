До +4 градусов ожидается в Иркутске днем 16 марта

До +2, +4 градусов ожидается в Иркутске днем 16 марта. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.