До +4 градусов ожидается в Иркутске днем 16 марта

До +2, +4 градусов ожидается в Иркутске днем 16 марта. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 13 м/с. Температура +2,+7 градусов, при облачной погоде −2,-7 градусов, — говорится в сообщении.
На Байкале синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы могут достигать 15−17 м/с. Температура 0,-5 градусов, при облачной погоде −7,-12 градусов.