В России хотят создать единый домен для Евразии

Чернышов считает, что этот новый домен может усилить цифровое сотрудничество и геополитическое влияние региона, отражая многополярный мир и укрепляя связи между странами Евразии. Однако он подчеркнул, что домен «.su» должен остаться как символ исторического наследия. В будущем возможно создание единого цифрового пространства для сотрудничества в различных областях, заключил депутат.