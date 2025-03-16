В США доставщик еды Гарсия отсудил у Starbucks $50 млн за ожоги от кофе

Доставщик еды Майкл Гарсия отсудил у сети кофеен Starbucks в США $50 млн после того, как облился горячим кофе из-за неплотно закрытой крышки. Такое решение принял суд присяжных в Калифорнии, информирует телеканал CNN.
Гарсия заявил, что из-за пролитого горячего кофе он испытал «физическую боль, душевные страдания, потерю радости жизни, унижение, неудобства, горе, обезображивание, физические нарушения, беспокойство и эмоциональные страдания». Инцидент произошел еще в 2020 году в Лос-Анджелесе. Сеть кофеен намерена обжаловать решение суда.
Ранее в Архангельской области суд взыскал с жителя Приморского района 100 тысяч рублей морального вреда и компенсацию материального ущерба за гибель на его участке соседской кошки. Животное попало в капкан, установленный хозяином участка.
Напомним, самым нелепым в истории считается судебный иск, который подала 79-летняя американка Стелла Либек. В 1992 году бабуля купила кофе в «Макдональдс», а потом случайно пролила его на себя в машине. Кипяток всего-то обжег ей ноги, но пожилая миссис дело так не оставила. Ей удалось отсудить компенсацию в $600 тыс. Случай стал символом американской системы правосудия. И с 2002 по 2007 год в США даже присуждалась премия им. Стеллы Либек «За самый нелепый судебный иск».