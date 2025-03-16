В США доставщик еды Гарсия отсудил у Starbucks $50 млн за ожоги от кофе

Напомним, самым нелепым в истории считается судебный иск, который подала 79-летняя американка Стелла Либек. В 1992 году бабуля купила кофе в «Макдональдс», а потом случайно пролила его на себя в машине. Кипяток всего-то обжег ей ноги, но пожилая миссис дело так не оставила. Ей удалось отсудить компенсацию в $600 тыс. Случай стал символом американской системы правосудия. И с 2002 по 2007 год в США даже присуждалась премия им. Стеллы Либек «За самый нелепый судебный иск».