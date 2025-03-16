В МВД раскрыли новую схему мошенников для получения доступа мобильному банку

В МВД порекомендовали россиянам не вводить предложенные комбинации цифр или символов. Подобные действия могут привести к тому, что мошенники получат контроль над SIM-картой, что позволит им совершать звонки за ваш счет. Кроме того, аферисты могут использовать эту возможность для доступа к функциям мобильного банка.