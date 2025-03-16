В МВД раскрыли новую схему мошенников для получения доступа мобильному банку

Мошенники могут получить доступ к вашей SIM-карте и осуществлять звонки за ваш счет.
Злоумышленники начали использовать новую схему мошенничества, выдавая себя за представителей операторов мобильной связи для получения доступа к SIM-картам и мобильным банковским услугам. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.
«Человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонивший говорит о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать комбинацию цифр и символов», — передает ТАСС сообщение министерства.
В МВД порекомендовали россиянам не вводить предложенные комбинации цифр или символов. Подобные действия могут привести к тому, что мошенники получат контроль над SIM-картой, что позволит им совершать звонки за ваш счет. Кроме того, аферисты могут использовать эту возможность для доступа к функциям мобильного банка.
Ранее «Народный фронт» инициировал проведение онлайн-опроса, чтобы изучить проблему телефонного мошенничества. Жителям России предлагалось поделиться информацией о случаях получения подозрительных звонков и сообщений, описать схемы мошенничества, с которыми они сталкивались, и указать, каким образом они узнали о данных мошеннических действиях, передает РАПСИ. Это нужно, чтобы разработать новые схемы борьбы с злоумышленниками.