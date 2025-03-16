Al Masirah: Жертвами удара США по Йемену стали 10 человек

После атаки США на расположенные в Йемене объекты хуситов погибли порядка 10 человек. Об этом информирует телеканал Al Masirah.
В сюжете сказано, что в городе Саад, по которому был нанесен удар, обрушились два жилых здания. При этом погибли 10 человек, еще 13 были ранены.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в субботу 15 марта сообщил, что отдал приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене.
После этого военные США нанесли удары по городу Саада — административному центру одноименной провинции на северо-западе Йемена. Эти территории находятся под контролем мятежников — движения хуситов «Ансар Аллах». Ударам подверглись расположенные в Сааде военные объекты хуситов.
Также сообщалось, что в США присвоили статус иностранной террористической организации движению хуситов «Ансар Аллах» по указу президента Дональда Трампа.