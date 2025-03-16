В Челябинске появятся православные экскурсоводы

Паломнический отдел Челябинской епархии стал обладателем гранта губернатора. Он выделен на реализацию образовательного проекта по подготовке экскурсоводов, специализирующихся на православном наследии региона. Об этом сообщает Челябинская епархия.
Программа стартует в областном центре и предусматривает обучение 80 молодых участников. Курс включает теоретические лекции, практические занятия и проведение пробных экскурсий.
По словам руководителя отдела Юлии Санпитер, проект нацелен на вовлечение молодежи в изучение истории православия и формирование первого в области профессионального сообщества гидов, компетентных в вопросах православных святынь.
По итогам обучения участники получат сертификаты, подтверждающие их квалификацию. Завершающим этапом станет издание методического пособия, обобщающего опыт проекта.