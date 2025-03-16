Профессор Староверова: в апреле вырастут пенсии не успевших наработать стаж

Социальные пенсии для лиц, не сумевших накопить необходимый трудовой стаж, будут проиндексированы с 1 апреля, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова.
Она отметила, что социальная пенсия в России предоставляется по нескольким основаниям: по старости, инвалидности, в случае потери кормильца, а также детям, чьи оба родителя неизвестны. Индексация будет учтена с учетом роста прожиточного минимума пенсионера.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, с 1 апреля 2025 года индексированный коэффициент социальных пенсий составит 1,1475, что означает увеличение на 14,75%. Также предусмотрено обесценение в следующие годы: 4,5% в 2026 году и 4% в 2027 году. В результате, средний размер социальной пенсии достигнет 15 456 рублей, добавила Староверова.
Повышение социальных пенсий коснется примерно 4,2 миллионов граждан Российской Федерации. В случае, если назначенная социальная пенсия окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, ее размер будет доведен до установленного уровня.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин озвучил необходимый для максимальной пенсии размер зарплаты в текущем году. По его словам, это почти 230 тысяч рублей в месяц.