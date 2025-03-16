Профессор Староверова: в апреле вырастут пенсии не успевших наработать стаж

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, с 1 апреля 2025 года индексированный коэффициент социальных пенсий составит 1,1475, что означает увеличение на 14,75%. Также предусмотрено обесценение в следующие годы: 4,5% в 2026 году и 4% в 2027 году. В результате, средний размер социальной пенсии достигнет 15 456 рублей, добавила Староверова.