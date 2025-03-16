Комик Останин стал фигурантом уголовного дела после своего стендапа: он перешел все границы

Комик Артемий Останин стал фигурантом уголовного дела после своего выступления в Москве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по городу Москва. Сообщается, что артист в ходе стендапа допустил враждебные высказывания в адрес одного из участников специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.
«Артемий Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции», — сказано в релизе.
Уголовное дело возбуждено за разжигание вражды и ненависти. Кроме того, следственные органы усмотрели в выступлении комика унижение человеческого достоинства.
Напомним, 14 мая в Зеленограде задержали мужчину, который во время стрима оскорбительно высказывался в адрес участников СВО. Трансляцию мужчина вел на территории столичного региона. В ходе допроса фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Также сообщалось, что ролик экстремистского характера во время мониторинга Интернета нашли полицейские из Петербурга. На нем двое блогеров, которые явно находились в измененном состоянии, в течение почти трех минут сыпали угрозы и оскорбления в адрес своего знакомого, ушедшего добровольцем на спецоперацию. Все это сопровождалось кучей матерных слов. Правоохранители быстро установили личности мужчин, и уже в ночь на 31 января их задержали.
Ранее тюменца оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление участника спецоперации. По версии следствия, под постом в группе в соцсети «ВКонтакте» об открытии мемориальной доски в селе Покровка Сорокинского района в честь погибшего в СВО летчика майора Константина Криволапова мужчина оставил оскорбительный комментарий в адрес погибшего военнослужащего.
Похожая история произошла в Севастополе, где 19-летний молодой человек оставлял в одной из соцсетей комментарии. Севастополец оскорблял российских военных и участников специальной военной операции, которые использовали патриотическую символику.
Комментируя подобные ситуации, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал оскорбление ветеранов СВО «паршивым поступком», неприемлемым обществом.