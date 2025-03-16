Комик Останин стал фигурантом уголовного дела после своего стендапа: он перешел все границы

Также сообщалось, что ролик экстремистского характера во время мониторинга Интернета нашли полицейские из Петербурга. На нем двое блогеров, которые явно находились в измененном состоянии, в течение почти трех минут сыпали угрозы и оскорбления в адрес своего знакомого, ушедшего добровольцем на спецоперацию. Все это сопровождалось кучей матерных слов. Правоохранители быстро установили личности мужчин, и уже в ночь на 31 января их задержали.