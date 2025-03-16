Прокуратура начала проверку в отношении блогера Маркаряна, призывавшего запускать дроны по российским домам

Ранее Московская прокуратура начала процесс уголовного расследования в отношении Маркаряна. Против него могут возбудить дело по статье о призывах к терроризму. Это связано с его высказываниями в интервью на YouTube, где Маркарян упомянул о необходимости использования беспилотников против жилых домов в России.