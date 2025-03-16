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Прокуратура начала проверку в отношении блогера Маркаряна, призывавшего запускать дроны по российским домам

В отношении блогера Арсена Маркаряна инициирована доследственная проверка после его интервью, где тот высказался за использование дронов против жилых домов в РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Прокуратура начала доследственную проверку.

В отношении блогера Арсена Маркаряна инициирована доследственная проверка после его интервью, где тот высказался за использование дронов против жилых домов в РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По факту высказываний Арсена Маркаряна начата доследственная проверка по статье “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности”, — рассказали РИА Новостям правоохранители. Там отменили, что Маркарян повторил эти высказывания как в интервью, так и во время прямой трансляции на другом youtube-канале.

Ранее Московская прокуратура начала процесс уголовного расследования в отношении Маркаряна. Против него могут возбудить дело по статье о призывах к терроризму. Это связано с его высказываниями в интервью на YouTube, где Маркарян упомянул о необходимости использования беспилотников против жилых домов в России.