Мошенники придумали, как получить доступ к sim-карте: не нажимайте эти комбинации!

Злоумышленники реализуют новую схему получения доступа к sim-картам россиян и их мобильному банкингу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД России.
Сообщается, что мошенники представляются инженерами компании оператора сотовой связи и заявляют о необходимости проверить телефонную линию. Для этого пользователю предлагают нажать комбинацию цифр и символов.
«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — сказано в публикации. В МВД добавили, что злоумышленники, получив доступ к sim-карте, могут также взломать банковское приложение.
Ранее KP.RU перечислил 3 популярных сценария обмана с ложными посылками и бандеролями.
Также в России появилась новая уловка киберпреступников, связанная с CAPTCHA-проверкой. Мошенники придумали способ заражать компьютеры вирусами через привычную верификацию. Пользователю предлагают отметить пункт «Я не робот», но при этом он невольно активирует вредоносное ПО.
Также нужно помнить, что злоумышленники часто используют кликбейтные заголовки, которые гарантированно привлекут внимание и побудят пользователей кликнуть на «новость», чтобы её прочитать. Как только вы это сделаете — вас переведёт на фишинговый сайт, который украдёт персональные данные или подсадит вирус в устройство.