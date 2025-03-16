Мошенники придумали, как получить доступ к sim-карте: не нажимайте эти комбинации!

Также нужно помнить, что злоумышленники часто используют кликбейтные заголовки, которые гарантированно привлекут внимание и побудят пользователей кликнуть на «новость», чтобы её прочитать. Как только вы это сделаете — вас переведёт на фишинговый сайт, который украдёт персональные данные или подсадит вирус в устройство.