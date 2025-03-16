Тренировки парашютистов-пожарных проходят в Чунском районе

Теоретические и практические занятия организованы в рамах комплексной подготовки к первым возгораниям. Это обязательная программа для подтверждения квалификации лесных пожарных. До 1 апреля весь личный состав ПДПС в составе 440 специалистов завершит воздушные тренировки и будет готов к сезону.