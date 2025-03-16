Тренировки парашютистов-пожарных проходят в Чунском районе

В поселке Октябрьский Чунского района проходит воздушная подготовка сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Как стало известно КП-Иркутск, участие в тренировках принимают 85 парашютистов-пожарных из 19 авиаотделений и 4 летчика-наблюдателя.
Теоретические и практические занятия организованы в рамах комплексной подготовки к первым возгораниям. Это обязательная программа для подтверждения квалификации лесных пожарных. До 1 апреля весь личный состав ПДПС в составе 440 специалистов завершит воздушные тренировки и будет готов к сезону.
Каждый парашютист-пожарный должен отработать 12 прыжков с борта самолета Ан-2 с разных высот — от 800 до 1000 метров. Тренировка парашютистов-пожарных в Чунском округе завершится 24 марта.