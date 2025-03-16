Россельхознадзор: Полтонны свежей малины будут уничтожены из-за трипса

Россельхознадзор не пропустил в Московскую область 480 килограммов свежей малины, привезенной из Марокко. Сообщается, что в ягоде обнаружено опасное заболевание. Речь идет о Западном цветочном трипсе.
Трипс — вредитель, который в конечном итоге приводит к снижению урожайности культур.
«Зараженная ягода будет уничтожена под контролем Управления Россельхознадзора», — сказано в релизе.
Ранее западный цветочный трипс обнаружили в партии импортных цветов, которые везли в Калининградскую область. Специалисты всего проверили 51 тысячу цветов, прибывших из Литвы. В 300 фрезиях нидерландского производства нашли заразу. Ее наличие подтвердили лабораторно.
Напомним, западный цветочный трипс — один из опаснейших многоядных карантинных вредителей сельскохозяйственных, декоративных и цветочных культур закрытого грунта, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Он повреждает около 300 видов растений из более чем 60 семейств.