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Россельхознадзор: Полтонны свежей малины будут уничтожены из-за трипса

Почти полтонны малины из Марокко не пропустили в Подмосковье из-за опасной болезни.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор не пропустил в Московскую область 480 килограммов свежей малины, привезенной из Марокко. Сообщается, что в ягоде обнаружено опасное заболевание. Речь идет о Западном цветочном трипсе.

Трипс — вредитель, который в конечном итоге приводит к снижению урожайности культур.

«Зараженная ягода будет уничтожена под контролем Управления Россельхознадзора», — сказано в релизе.

Ранее западный цветочный трипс обнаружили в партии импортных цветов, которые везли в Калининградскую область. Специалисты всего проверили 51 тысячу цветов, прибывших из Литвы. В 300 фрезиях нидерландского производства нашли заразу. Ее наличие подтвердили лабораторно.

Напомним, западный цветочный трипс — один из опаснейших многоядных карантинных вредителей сельскохозяйственных, декоративных и цветочных культур закрытого грунта, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Он повреждает около 300 видов растений из более чем 60 семейств.