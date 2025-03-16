Россельхознадзор: Полтонны свежей малины будут уничтожены из-за трипса

Напомним, западный цветочный трипс — один из опаснейших многоядных карантинных вредителей сельскохозяйственных, декоративных и цветочных культур закрытого грунта, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Он повреждает около 300 видов растений из более чем 60 семейств.