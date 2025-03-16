СК возбудил дело о терроризме против студента по заявлению однокурсника

Защита утверждает, что обвинения являются вымышленными и возникли в результате межличностного спора. Адвокат подчеркнул, что найденное у Сафарова оружие и гранаты предназначены для страйкбола и не могут использоваться как огнестрельное. Тем не менее, суд решил арестовать Сафарова.