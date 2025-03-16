Начинать нужно весной: Раскрыт секрет суперплодородных грядок для богатого урожая

Оптимальное время для формирования грядок в большинстве регионов — весна, когда земля прогреется и минует угроза заморозков. Однако в южных регионах можно заняться этим и осенью, чтобы после зимы сразу приступить к посадке. Выбор типа грядок зависит от почвы и климата вашего участка. Например, для тяжёлой глинистой земли подойдут высокие грядки, обеспечивающие хороший дренаж.