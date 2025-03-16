Из Омского аэропорта массово задерживался вылет самолетов

Сегодня, 16 марта, были задержаны все утренние вылеты из Омского аэропорта. Дольше всех задержится в воздушной гавани рейс авиакомпании S7 Airlines на Москву. Судя по данным онлайн-табло, он должен был вылететь из Омска еще в 06:40, однако сейчас вылет задержан до 10:00.
Другие утренние рейсы в Москву также были задержаны. На 24 минуты — борт «Аэрофлота». Он вылетел в 06:24 вместо 05:40. На 15 минут — самолет «Победы». Кроме того, на 25 минут были задержаны вылеты в Санкт-Петербург авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер».
Также от 4 до 9 минут отстали от расписания два более поздних рейса на Москву и один на Казань.