Из Омского аэропорта массово задерживался вылет самолетов

Сегодня, 16 марта, были задержаны все утренние вылеты из Омского аэропорта. Дольше всех задержится в воздушной гавани рейс авиакомпании S7 Airlines на Москву. Судя по данным онлайн-табло, он должен был вылететь из Омска еще в 06:40, однако сейчас вылет задержан до 10:00.