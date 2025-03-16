В Госдуме забили тревогу из-за уменьшения субсидий на горячее питание в школах

Члены фракции «Новые люди» в Государственной Думе выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции. Это предложение было сделано на фоне ежегодного сокращения размеров выплат. Об этом сообщается в соответствующем документе, который имеется в распоряжении агентства «Москва».