В Госдуме забили тревогу из-за уменьшения субсидий на горячее питание в школах

Субсидии на горячее питание сократились на 7,5%.
Члены фракции «Новые люди» в Государственной Думе выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции. Это предложение было сделано на фоне ежегодного сокращения размеров выплат. Об этом сообщается в соответствующем документе, который имеется в распоряжении агентства «Москва».
«Проектом федерального закона предлагается ввести обязательный порядок предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования, а также установить обязательную индексацию размера указанных субсидий на уровень официальной инфляции», — передает агентство содержание документа. В настоящее время правительство устанавливает размер, условия и порядок предоставления субсидий регионам.
Несмотря на увеличение цен, размер субсидий на горячее питание остается неизменным, что влечет за собой ежегодное уменьшение объема финансирования. Выплаты из федерального бюджета на организацию горячего питания уже сократились на 7,5%.
Ранее Госдума одобрила законопроект о федеральном бюджете на 2025 год. Особое внимание в бюджете уделено поддержке семей. Более 203 миллиардов рублей выделено на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, передает РАПСИ.