«Известия»: В Калининградской области обрушился аварийный дом с людьми

Аварийный жилой дом обрушился в поселке Константиновке Калининградской области. Об этом информирует издание «Известия».
Сообщается, что одна из квартир дома ранее выгорела, и теперь в этом месте обвалилась стена. При этом в доме находились люди, информирует издание.
Также сообщается, что речь о переселении жильцов из признанного аварийным дома велась с 2019 года, при этом они не были переселены.
«Соблюдение жилищных прав граждан указанного жилого дома находится на контроле у прокуратуры», — цитирует издание прокурора Гурьевского района Калининградской области Евгения Носова.
Ранее сообщалось, что в обрушившемся доме жили две семьи с детьми.
Ранее жилой четырехэтажный дом обрушился в районе Сельчуклу турецкого города Конья.
Также сообщалось, что дело об обрушении дома на Гороховой в Санкт-Петербурге передали в суд, а директору УК грозит до шести лет колонии.